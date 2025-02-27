東方日報A1：財赤872億　官員攬高薪自肥　派糖縮水添怨氣

外界批評新一份《財政預算案》節流不力、開源乏力。政府昨發表的預算案計及發債及償還到期款項後，預計2024/25年度綜合赤字為872億元，較去年預算481億元高近一倍，而「滅赤」時間表推遲3年。就社會要求公務員及問責官減薪，預算案僅指會凍薪，並於今年4月生效，部門開支在2026/27及2027/28年度每年再減2%，公務員編制在本屆政府任期內將削減約一萬個職位。被問及回撥基金令赤字少於1,000億元是否「取巧」、是否留爛攤子給下屆政府時，政府僅回應經營帳目2026/27年度能達致收支平衡。有議員表明不滿開支過大，揚言對預算案投反對票，又斥問責官員凍薪是「一毛不拔」，應該減薪，政府官員薪高猶如腳水腫，「連鞋都着唔到」。

新一份預算案指去年經濟錄得2.5%增長，基本消費物價通脹率為1.1%，估計2025/26年度經濟增長可達2.9%。最新的財政狀況，由於利得稅與薪俸稅收入保持平穩與原來預算相若，但資產市場受壓，地價收入減少約195億元；印花稅收入較預算低177億元。

展望2025/26年度，預算案預計年度赤字為670億元，財政儲備將下降至5,803億元。去年預算案中期預測在2025/26年度可達逾63億元盈餘，但新一份預算案的中期預測則指在2028/29年度才達近106億元盈餘，財政儲備降至約5,500億元。

在節流方面，預算案提出2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，而因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026/27及2027/28年度每年分別減2%，預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位。另外，2025/26年度部門削減經常開支由原來1%增加至2%，並延續兩年至2027/28年度，連同2024/25年度1%的減幅，累計的削減7%，以2023/24年度經常開支為基礎，每年分別節省約39億元、117億元、195億元及273億元。

消息人士指凍薪不能節省太多資源，但去年公務員加薪3%帶來90億元額外開支，凍薪代表不會再增加開支，又解釋「凍薪」指政府會沿用現時薪級表，公務員仍然可按照年度表現評核報告，繼續或暫緩加薪，不會改變現時制度，又強調並沒打算推行「自願離職計劃」，指過去類似計劃未計算退休金已支付40億元。

實際上，現時公務員編制有近兩萬空缺，但預算案僅指今屆政府任內只削減一萬個職位。消息人士說，政府目標維持與2021年水平、維持零增長，又指政策局和部門以「家庭為本」、以局為首削減總數為2%的編制，各部門可自行調配，又指現時衡量節省金額言之尚早，所節省的金額會納入「資源效率優化計劃」的成效。對於問責官員薪酬調整，財金官員重申政府估計經濟增長可達2.9%，市民收入增加，認為凍薪合適。

被問及回撥基金會否令財赤少於1,000億元有「少許取巧的觀感」，以及所謂回復財政平衡時現屆政府已卸任，是否「留下了一爛攤子給下一屆的政府呢？會否就情況問責？」財金官員並沒正面回應，只稱在經營帳目2026/27年度能達致收支平衡，每年盈餘可支持非經營項目。

社福界議員狄志遠關注財政收入估算或過於樂觀，指未來財政儲備降至5,803億元，僅夠維持8個月開支，透過一次性基金回撥來補漏不是長遠之策，又強烈反對削減社會福利開支由1%提高至2%，指對社福界影響「入骨入肉」。另有議員表明不滿並反對財政預算案，指問責官員凍薪是「一毛不拔」，又形容當下的政府官員對腳猶如水腫「不但對襪，連鞋都着唔到」，因此應該減薪。該議員不覺得政府節流有何力度，開源方面亦沒有甚麼良方，反而是借多300億元，恐怕「借錢度日」已形成基本模式，認為削減開支必須大刀闊斧，批評在一些基金挖錢出來不是「量入為出」，只是把錢罌裏面的數目調來調去而已。

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