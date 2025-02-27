節流一味搵市民　退稅減差餉手緊

新一份《財政預算案》大刀闊斧削開支，中產、長者、學生、打工仔人人「捱刀」，政府則大縮預算案的回饋市民措施，「小恩小惠」紓困招數包括綜援、生果金、長生津維持額外出「半糧」；薪俸稅和個人入息課稅寬減由去年度3,000元削半至1,500元；首季住宅及非住宅物業差餉寛減由每戶1,000元上限減半至500元，合共年度開支僅78.6億元，低於上一份預算案的115.2億元。被問及政府「向中產開刀」時，財金官員坦言，今年政府財政有壓力，望市民諒解，「我哋都力所能及的範圍內、盡量去做啦！」有市民斥政府退稅及減差餉太手緊。

財金官員指考慮到部分行業和市民仍有壓力及政府財政狀況，政府將寬減2025/26年度首季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限，涉及約312萬個住宅物業，政府收入將減少約15億元。非住宅物業差餉寬減同樣以每戶500元為上限，涉及約43萬個非住宅物業，政府收入將減少約兩億元。退稅方面，政府寬減2024/25課稅年度百分百薪俸稅和個人入息課稅，上限為1,500元，全港約214萬名納稅人受惠，政府收入將減少約29億元。百分百利得稅寬減上限同樣為1,500元，全港約16.54萬家企業受惠，政府收入將減少約兩億元。

向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外合共約31億元，大約有171萬名社會保障受助人及約5.6萬個領職津的住戶。

市民陳先生指預算案紓困措施不足夠，他說，現在經濟環境很差，但政府就經常唱好香港，「（官員）應該出嚟睇吓有幾多店舖執咗」，有不少人失業，面對赤字，不能夠只削減基層福利，高官卻只凍薪，措施根本無法增加政府收入。市民朱先生亦指，薪俸稅和差餉寬減的上限應該「高啲」，減1,500元稅對打工仔幫助有限，出外飲茶都要數百元。市民陳小姐則不滿今年「無得派錢」，指在財赤之下，個人一定「無錢」，希望政府可以再派消費券，刺激消費市道。