華春瑩新職　兼任中國—中東歐國家合作秘書長

「中國—中東歐國家合作」網站更新內容顯示，中國外交部部黨委委員、副部長華春瑩已兼任中國—中東歐國家合作秘書處秘書長。

華春瑩於1970年出生，江蘇人，畢業於南京大學。她曾在外交部西歐司、駐新加坡大使館、駐歐盟使團等工作，2010年任外交部歐洲司參贊。2012年，她成為外交部新聞司副司長及新聞發言人，是外交部史上第5位女發言人。2019年，她接替陸慷出任外交部新聞司司長，成為繼龔澎之後第2位女性新聞司司長。2021年，她升任外交部部長助理，分管新聞、禮賓以及翻譯工作。2024年，國務院任命華春瑩為外交部副部長，成為繼王海容、傅瑩之後第3位女性副外長。

此前，鄧勵擔任中國—中東歐國家合作秘書處秘書長，現為中國駐法國兼駐摩納哥大使。中國—中東歐國家合作於2012年成立，旨在促進中國與中東歐國家的務實合作。中國—中東歐國家合作秘書處設在中國外交部，負責協調領導人會晤、國家協調員會議等重大活動的籌備、舉辦和成果落實，組織各類合作機制活動，並處理日常事務。秘書處設有秘書長、執行秘書長和副秘書長。