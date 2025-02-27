瀾湄六國會議在華結束　同意打擊電騙

多國代表去年亦在昆明出席同類會議。

瀾滄江—湄公河綜合執法安全合作中心（下稱瀾湄執法合作中心）周二至周三（25日至26日）在雲南省昆明市舉辦第二屆瀾湄區域犯罪形勢分析圓桌會議，獲中國公安部、柬埔寨內政部國家警察總署、老撾公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部及聯合國毒罪辦、國際刑警組織及東盟警察組織代表參與，重點圍繞電訊詐騙、毒品、新型犯罪等跨國犯罪問題展開深入分析及研討。

會議指出，當前瀾湄地區跨國犯罪形勢依然嚴峻複雜，犯罪手法不斷翻新，突出表現在電訊詐騙猖獗，並與網上賭博、人口販運、洗錢等犯罪相互交織，不僅嚴重危害民眾利益，也對區域社會穩定構成重大挑戰。與會代表一致認為，加強訊息共享、深化聯合執法、提升執法打擊能力是應對跨國犯罪重要舉措。

此外，是次圓桌會亦進一步凝聚瀾湄六國執法機關合作共識，為未來聯合打擊跨國犯罪奠定基礎，各方將繼續加強情報交流及聯合執法行動，共同維護瀾湄區域安全與穩定。在圓桌會議舉行期間，瀾湄執法合作中心組織中、柬、老、緬、泰、越執法部門代表聯合啟動「平安瀾湄行動2025」。