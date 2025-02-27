400萬或以下物業　印花稅減至100元　政府稱為協助買細價樓人士

政府新一份《財政預算案》公布徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬港元提高至400萬港元，被指圖推活樓巿。財金官員今日(27日)出席電台聯播節目表示，目標是協助買細價樓的人士，減輕負擔，買細價樓大約可獲九成按揭，相當能夠協助置業人士，而在目前環境下，用政府錢補貼支付首期則未必最合適。

官金官員又稱，樓市經過一段時間調整，市場已經穩住，本港沒有高地價政策，即使地價的底價定得高，都不會影響發展商的投標價。樓價在過去一年有所調整，加上租金有上升，相信部分租樓人士會買樓。

另外，今次預算案並無調降股票交易印花稅，金融業界表示失望，財金官員稱，金融市場要搞活股市，再降低股票印花稅不是主要手段。他指出，近期交投非常暢旺，印花稅都是維持原本水平。又指。當局內部曾研究，加稅與交投量沒有直接推動高速增加的必然關係，相反吸引更多內地和東南亞等公司來港上市，並爭取外地投資，對股市更有幫助，舉例指兩隻追蹤港股的ETF，去年底在沙特交易所上市，會繼續有關工作。