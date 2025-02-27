特朗普：3月4日起對中國加徵一成關稅

美國總統特朗普周三（26日）出席首場內閣會議時批評歐盟佔美國便宜，以各種理由拒絕接受美國的汽車和農產品，歐盟成立的目的是要壓垮美國，預告很快會宣布對歐盟商品開徵25%關稅。他翌日表示，3月4日起對華加徵一成關稅，對墨西哥和加拿大徵25%關稅同日生效。

被問及何時對墨加商品徵收關稅，特朗普周三一度說是4月2日，又說：「我本來打算在4月1日這麼做的。但我有點迷信，我定在4月2日，關稅就會繼續徵收。不是全部，但很多都是。」盧特尼克則解釋，針對芬太尼問題而對墨加開徵的關稅已暫緩30天，4月2日是全面關稅的關徵日期。惟一名白宮官員強調，特朗普先前定下3月4日對墨加商品徵收關稅的最後期限截至目前仍然有效。

另外，特朗普表示，已經就針對歐盟的關稅措施做出決定，很快會公布，稅率為25%，包括汽車等所有商品。他說，歐盟與加拿大不同，以不同的方式利用美國。歐盟委員會發言人揚言，歐盟將對阻礙自由和公平貿易的不合理壁壘立即作出堅決反應，包括對挑戰合法和非歧視政策的關稅。歐盟是世界上最大的自由市場。這對美國來說是一個福音。