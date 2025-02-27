商界議員指解決財赤不能停止造地　業界反映離境稅太貴

政府今日(27日)在立法會財務委員會回應議員就預算案的提問，身兼行政會議成員的商界議員林健鋒指要解決財赤，一定要開源，因此不能停止造地，要為未來做好儲備，可是現在賣地的情況不理想，政府會不會考慮提出誘因，例如分期付款，把地段拆細或恢復勾地制度等。

他指有業界反映200港元的機場離境稅比較貴，事關有些往鄰近城市的機票可能只收2、300元；陸路離境稅則跟融入大灣區發展的方向不符。由於香港發債佔GDP的水平遠較歐美為低，政府可否考慮把發債證券化，好讓更多港人可以購入、促進流通量。

政府回應指賣地方面可否將地段拆細，以便不同的發展商入場，只要是政府可以做的範圍之內都會考慮的，但個別地方要論規模效益就未必適合。至於分期付款，目前可列入考慮範圍的一個選項。總的來說，未來一年不賣商業樓宇用地，住宅樓宇則將會公布來年的賣地計劃。

在境稅方面，政府指目前坐飛機離開香港都要付120港元，認為可適當地調升以增加收入，至於陸地離境稅，政府聽到很多不同的意見，運輸物流局和財庫局正合力研究，目前還未定案。發債方面，以代幣式發債，其實都是證券化的一種做法。

另一名議員田北辰指一半港人擁有物業，每天都看着自己的單位在跌價，質疑政府停止賣地措施，為何只針對商業樓而不包括住宅？何不全部都停止賣地一年？讓他們都覺得政府關心他們的資產值。他又指政府舉債，為何不發多一些人民幣債？事關利息支出至少可減一半。

政府回應指出，如果公開說未來一年甚至兩年不賣私人住宅用地是不合適的，因為香港曾經出現過土地供應不足，導致住宅樓價飛升，有關現象大家都歷歷在目，所以土地供應的工作要繼續進行，造好的地亦不需要急於同一時間全部推出來，政府一定要有土地儲備在手，同時間每季賣地也讓市場有個預期，知道政府是穩定地把住宅用地推出市場，而每次推出的時候亦審慎考慮市場的情況，譬如上一季只是推出一幅土地，未來土地住供應量是會比較克制。他指210億港元的地價收入不是政府的目標，只不過是根據來年的賣地計劃而計算出來的。

至於舉債為甚麼不發多些人民幣，因為香港人民幣資金池不算很多，大概1萬1000億人民幣，政府發債的時候要考慮市場胃納有多大，其實在可能的範圍之內，政府都想發多一些人民幣債券的。

另一議員周文港指地價收入和有關印花稅，2021/22年地價收入有1,430億港元，佔比16.5%，但現只得3.2%，當時的印花稅約1,000億港元，佔比約16.5.%，現在只剩10.3%。不少的業界人士反映，與其在離境稅或過路費方面謀取收入，不如敦促財經事務及庫務局和發展局，爭取多些土地收入，以至印花稅份額，因為這是很難取代的主要收入來源，特別是不賣商業地的情況下，會否推出學生宿舍用地，以便繼續賣地。物業市場由過去防止過熱，現在要改變為防止過冷的，措施可否更積極進取。

政府回應指過往地價收入作為政府一個最主要的收入來源之一，以支持其他發展，但亦導致土地供應不夠足，樓價飛升，市民生活壓力巨大。政府不希望過分依賴地價收入，反而要發展經濟，特別是利得稅、薪俸稅各方面的收入更為重要，地價方面最重要是有足夠的土地供應和足夠的公私型樓宇供應，要讓大家負擔得到、住得到、住得好是政府的目標。