福建推17條惠台措施　允台業者設廣電製作公司

福建省政府周四（27日）宣布為進一步關注台胞台企訴求，研究制訂了第4批政策措施，分為三方面合共17條，包括促進閩台服務業合作、支持對台農林漁業發展、支持在閩台胞更好發展。

在促進閩台服務業合作方面，福建設立試點允許台灣業者投資成立廣播電視節目製作經營公司，合資格台企申請後，有關部門審核時限由15個工作天縮減至10個工作天。福建又鼓勵台灣工業設計機構在閩開展業務，若獲評為國家級別，將最高獎勵500萬元（人民幣，下同，約541萬港元）。同時支持馬祖企業來福州從事商貿服務業，給予5年租廠房等租金補貼和每平方米400元（約433港元）的裝修補貼。福建亦支持台胞台企參與莆田生物科技醫療產業合作，以及進行林業碳中和合作。

台灣農林漁業發展方面，福建支持台灣農民創業園區發展，加強台企涉林建設工程使用林地定額保障，也支持台胞參與寧德海洋漁業養殖合作和閩台企發展綠色食品。當局為在龍岩發展的台企提供用地保障支持，支持台胞台企在花卉苗木產業集中區投資興業。針對身處福建台胞發展，包括職業認受性、藝術發展和婚姻諮詢等方面，也便利台胞線上換領、補領台灣居民住證等。