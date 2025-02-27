冀勿削社福界開支　議員斥政府拋波　市民不滿高官一毫子都唔減

政府再削減部門開支，身兼社聯主席的議員管浩鳴今日(27日)指出，曾多次查詢社福機構開支但未獲回覆。他指社福界一般領取一筆過撥款，包括工資及部門開支，政府指綜援等福利不會削減，但幫助綜援人士的社工被削減，期望政府增加社福方面的開支、使費，「唔能夠請個服務使用者入嚟（之後）話：『你要見社工，買張券啊。』」他說，多年來社福開支被削減10%，期望政府「可憐」業界，豁免削減開支。

財金官員指落實削減2%不是一刀切，綜援、福利金不會減，法定開支也不會如此，有彈性，又指當局如何處理資源分配，部門首長有彈性處理。管浩鳴聽了回應後，輕聲說「即係無答過我啦」。

社福界議員狄志遠反對削減福利開支，他指社福界由2000年開始實行一筆過撥款，現時開支被削減10%但服務承諾從沒削減。他形容現時是「9折做多過100%嘅嘢」、很困難，又指現時開始80%是人工，削減開支即是要減人手，對比現今需求是不切實際。他指有長者認為「高官一毫子都唔減」，是否真的「共度時艱」，期望基層市民的保護網不要穿。他又批評政府回應是「將個波踢咗比勞福局」。