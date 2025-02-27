加徵機場及陸路離境稅　坊間憂政府手緊　打市民「荷包」

政府將加徵兩項離境稅。《財政預算案》宣布，飛機乘客離境稅將由現時每位乘客120元增至200元，由今年10月起實施，預計每年可增加約16億元收入。港府財金官員今早(27日)在電台解答市民的提問。

市民黃先生關注政府加徵機場離境稅，假如為了增加收入，現時北上消費盛行，何不調整陸路離境稅。財金官員稱要收窄對市民的影響，機場離境稅對於機票價錢，相對可負擔。另一市民陳先生則認為，現時有很多陸路離境團可考慮徵稅。他又指市民不了解為何政府有信心2026／27年達至收支平衡，認為名牌手袋等奢侈品應該徵稅。

聽眾林先生認為若每人徵收10多元陸路離境稅，有助庫房收入，期望市民外遊時「益吓香港政府」。他批評街上有很多人食煙，又認為交通違例應加強執法、提升罰款，增加庫房收入。財金官員指正檢視交通罰款，將適時公布，估計僅增加20億元收入。

聽眾李先生則關注能否調整煙草稅，以及落實增加籃球博彩税。財金官員回應時指，煙草稅方面要考慮吸煙對市民健康的影響，不應減少。博彩稅方面，財金官員有邀請業界向政府提建議，認為坊間意見不同，未必有共識，特別是對青少年的影響。

育有2個小孩的黃先生表示對預算案感失望，形容當局削減學生津貼猶如「跌了5000蚊」，本身亦是煙民的黃認為政府「得我哋一個荷包」。財金官員指今年沒有調整煙草稅，現時最重要是搞活經濟，以往環境較好時亦有退稅、退差餉。