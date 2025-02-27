公僕不減薪 政府指表現好仍有增薪點 不推肥雞餐

議員謝偉銓關注削減一萬個公務員職位是用甚麼因素決定，會否一刀切？事關每個部門各自面對不同的情況；公務員凍薪是否包括增薪點，希望政府可以跟進一下，如何令到增薪點制度能鼓勵公務員的積極性。

他又指關於未來5年平均工程支出1,200億港元，希望政府考慮一些分類的時候，譬如在基建及顧問方面盡可能做到合乎比例，不會向某一類工程傾斜太多。

政府回應指削減公務員編制跟整個政府經營開支3年減2%有關，指措施可以當作是行「孖咇」，因為政府經營開支裏面差不多六成都是與薪酬有關，如果職位不減、人手不減的話，難以達到目標。

公務員事務局局長昨日(26日)曾向全體公務員表示，不會有自願離職計劃(俗稱肥雞餐)也不會有強迫遣散，是透過自然流失和精簡程序去達致目的。如果公務員按照自己的職級，每年都有一個增薪點的話，只要表現良好，有關增薪點發放是會繼續進行的。

在工務工程開支方面，是否有一定的資源能兼顧到建築界和顧問界，而不是只是投入去工程開支當中，具體做法會將會和發展局商議。

另一議員林振昇指公務員薪酬，一直以來都按照有效的機制，如公務員薪酬趨勢調查，又會定出淨指標並考慮其他因素包括政府的財政狀況，質疑凍薪的決定沒有按照機制，反而是由財政預算案去提出，做法是否意味舊機制和薪酬趨勢的調查已失去意義？還是往後幾年都是由《財政預算案》決定薪酬調整？他指按舊機制，淨指標反映私人市場薪酬調整情況、公務員士氣等，今次財政預算案有否考慮這些因素？

他又指「現金津貼試行計劃」助輪候公屋的基層家庭應付住宅租金，今年6月就會停止，但是簡約公屋要全部入伙則要等到3年之後。政府有否考慮將計劃延長多3年，讓有關家庭遷入簡約公屋才取消支援。

政府回應指凍薪的決定是考慮到政府的財政狀況，所以薪酬調查機制暫停一年。租金津貼計劃到今年6月底到期，在遷住簡約公屋之前的時間是有過渡性房屋的供應，暫時無意在6月底之後延續計劃。