王毅在京晤紐外長　籲對話解決具體分歧

中國本月與庫克群島簽署多項雙邊合作文件，惟未公布詳情，引起與庫克群島有憲法關係的新西蘭關注。中共中央政治局委員兼外長王毅周三（26日）在北京與新西蘭副總理兼外長彼得斯舉行會談時強調，亞太地區是中國和新西蘭的共同家園，中方尊重新西蘭同太平洋島國的傳統關係，雙方可通過南太事務磋商就共同關心的問題加強溝通。

王毅稱，中國和新西蘭要堅持相互尊重國家不分大小強弱都一律平等，有權選擇適合自身的發展道路。雙方應該堅持對彼此的正確認知，超越歷史、文化、地緣和制度的差異，在相互尊重基礎上進一步發展友好合作，成為相互信任、相互成就的夥伴。對於一些具體分歧，雙方可通過建設性對話妥善解決。雙方要加強對話交流，中方對新西蘭實施了單方面免簽，促進兩國人民相互了解，希望新西蘭繼續為中國留學生、華僑華人提供良好環境。

彼得斯稱中國是新西蘭的重要合作夥伴，紐方一如既往奉行一中政策，期待雙方進一步密切各層次交往，加強經貿、農業、防務、南極等領域交流合作，深化在地區和國際事務中溝通協調，願同中方加強在多邊機構合作，推動紐中關係取得更大發展。雙方同意保持高層交往，就中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》保持溝通。雙方還就烏克蘭問題、中東局勢等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

彼得斯另向記者透露，他在會上表示關注中國海軍艦隊上周在無事通知下，於塔斯曼海實彈演習，並指出中方去年9月向太平洋試射的洲際彈道導彈落入法屬玻里尼西亞專屬經濟區附近，而新西蘭幾乎沒有收到警告。彼得斯引述中方稱，正考慮未來在海軍演習前事先通報。對於中國與庫克群島合作問題，彼得斯強調中方需要了解新西蘭和庫克群島之間的憲法安排，又稱中方向紐方提供的合作詳情比庫克群島更多。