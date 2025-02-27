楊智淵及李延賀涉分裂國家　最高檢列重大危害國安案

楊智淵（左圖）和李延賀（右圖）先後在大陸被捕。

台灣社運人士楊智淵2022年8月在中國大陸被捕，去年因涉嫌分裂國家罪被秘密判囚9年；台灣八旗文化總編輯李延賀2023年3月底在上海被捕後，官方至今未公布案情和辦案進度等情況。大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明周三（26日）在記者會公開提及兩案，直指是重大危害國家安全案件。

最高檢在北京舉行「深入推進更高水平平安中國建設」新聞發布會，通報去年維護社會穩定的進展和成效，發布典型案例等。苗生明強調嚴厲打擊危害國家安全犯罪，堅定捍衞國家長治久安。檢察機關依法從嚴懲處敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，嚴懲各類危害國家安全犯罪，最高檢指導地方檢察機關依法辦理楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件，堅決捍衞國家政權安全、制度安全、意識形態安全。

苗生明指，最高檢與最高法、公安部等多部門聯合發布指導意見，依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家有關犯罪，形成有力震懾；嚴懲「法輪功」「全能神」等邪教犯罪。最高檢將落實檢察環節反恐工作責任，探討建立檢察機關辦理恐怖活動及極端主義犯罪案件協作配合機制，推動反恐維穩法治化常態化；堅決維護國防安全，軍地持續深入聯合進行「守護戎裝」等專項活動等。