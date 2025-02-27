6男女借銀行戶口助洗黑錢5500萬　法官接納控方加刑申請

4女2男被指於3年間，借出自己的銀行戶口予騙徒「洗黑錢」約5,500萬港元，當中包括涉及網上購物騙案的犯罪得益。該6人早前被控洗黑錢及串謀洗黑錢等7罪，其中5人認罪，餘下一人則經審訊下被裁定罪成，今(27日)於區院接受判刑。控方以本案罪行發生普遍及令社區受嚴重損害為由申請加刑，法官林偉權最終接納申請，加重各被告四分之一刑期，6人最終被判監26個月兩星期至36個月兩星期。

6名被告分別為衛雲憶(63歲)、陳雲鳳(女、66歲)、劉秀琴(女、73歲)、黃錦文(57歲)、丘松蘭(女、51歲)及羅㛄娸(女、34歲)，6人合共被控4項洗黑錢及3項串謀洗黑錢罪，除丘否認一項洗黑錢罪，經審訊後被裁定罪成判囚36個月兩星期外，其餘5人均認罪被判監26個月兩星期至35個月不等。6人被指於2016年至2019年間共借出7個銀行戶口供騙徒清洗黑錢，涉款約5,500萬港元。

案情指，執法部門於2018年成功搗破一個網上購物騙案的本地集團，一共拘捕8名團伙成員。涉案團伙牽涉共43宗不同類型的網上購物騙案，事主在不同的網上購物或社交平台接觸騙徒購買演唱會門票、主題公園門票及月餅券等，並按照騙徒指示轉賬至指定銀行戶口。惟事主付款後，並無收到貨物。43宗案件的受害人總共損失超過17萬港元。

執法部門調查後發現部份事主曾轉賬到6名被告的銀行戶口內。經審視相關銀行文件後，執法部門發現該6名被告，除案中的犯罪得益外，亦於2016年6月至2019年6月期間，利用該7個傀儡戶口清洗大量不明來歷的黑錢，高達5,500萬港元。在警誡下，有被告承認收取數千港元報酬，將自己的銀行戶口賣予不法之徒。控方申請加刑，最終獲法官批准。法官指眾被告雖非主謀，但他們讓別人使用其戶口去洗黑錢，罪責亦屬不輕，因若沒有人借出戶口，該等犯罪集團也難以順暢運作。

案件編號：DCCC 46/2023