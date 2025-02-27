M+博物館3.9免費開放　現場排隊輪候下午4時「截龍」

即將踏入「藝術三月」，位於西九文化區的視覺文化博物館M+將於下月9日免費開放標準門票展覽，亦可觀看多個放映的藝術節目。市民毋須提前預約，但館方會視乎情況限制進入博物館的人數，訪客或需排隊輪候入場，開朝10晚6的M+會在下午4時「截龍」，確保訪客有足夠時間參觀博物館。

M+於當日，訪客可免費參觀多個展覽，包括「M+希克藏品：別傳」、「物件 · 空間 · 互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「森村泰昌與辛蒂 · 雪曼：變裝化身」，以及「楊詰蒼：千層墨」。位於博物館B2層展演空間的「李明維：如沙的格爾尼卡」、B2層潛空間「傅丹創意現場：野口勇的『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會如常免費開放。當日博物館的部分出入口將會關閉，訪客需經藝術廣場入口進入。

至於M+會員、贊助人以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「郭培：藝想天開」的訪客，他們可於藝術公園入口入場。持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館。