王曼昱乒乓球封后捱罵　體育總局誓打擊飯圈

乒乓球亞洲盃近日在廣東深圳市舉行，惟「飯圈」亂象再次入場擾亂賽場秩序。國家體育總局乒乓球羽毛球運動管理中心強調，將會同相關部門嚴厲打擊現場辱罵運動員的極端粉絲、藉機煽動網民情緒的自媒體博主，以及對運動員、教練員及管理人員進行辱罵、詆毀、誹謗等惡意行為。

國家兵乓球隊隊員王曼昱於女單決賽以4比0橫掃隊友孫穎莎首度封后，惟王曼昱在決賽期間受到孫穎莎球迷辱罵，賽後受訪時更遇上干擾。有人大聲用盡各種污言穢語辱罵王曼昱，「王曼昱你好髒！」、「好髒的死ＸＸ！」、「贏得好髒」等。更有人認為王曼昱能取勝是偷偷上「私教課」，嘲諷勝之不武。

國家體育總局主管的《中國體育報》周三（26日）發表評論文章稱，體育「飯圈」亂象問題嚴重，治理不容怠慢。文章肯定各項目國家隊運動員主動解散官方粉絲群，以鮮明態度向「飯圈」亂象就不，贏得社會各界廣泛認可和支持。然而，「飯圈」亂象的治理絕對不可能是一勞永逸的事。

文章批評，「飯圈」亂象入侵體育領域，不斷變換方式「綁架」運動員、教練員或工作人員，嚴重擾亂體育工作秩序、破壞體育行業聲譽、損害體育戰線形象，其深層次的後果是扭曲了體育精神、消解了體育價值、弱化了體育功能，特別是容易給青年一代帶來認知偏差，引發人生觀、價值觀的扭曲以及體育領域意識形態風險的潛滋暗長。

體育戰線要始終堅定不移地聚力聚焦於體育強國建設的大局，專心做好自己的事，持續開展國家隊思想道德和作風建設，打造能征善戰、作風優良的國家隊，既能打贏國際賽場上的高水平賽事，還要能夠抵擋得住形形色色的「飯圈」亂象的「糖衣炮彈」，讓中華體育精神得以充分彰顯，讓中華體育文化感召力得以有效提升，持續向全社會傳遞體育正能量、弘揚時代主旋律。