黎智英承認提倡制裁有違國安法　但不曾要求將相關發言下架

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（27日）踏入第140日。黎智英繼續接受控方盤問。黎智英承認，國安法前曾提倡制裁。他承認，知道國安法後此舉屬違法，但不曾要求把與制裁有關的發言訪談或貼文下架。控方質疑，黎有意不顧後果繼續之前的作為。黎否認。

控方今日在庭上展示多則黎智英Twitter（現稱X）帳戶、在國安法生效前的貼文，當中有提及《香港自治法》，及中共應該受到制裁等字眼。黎智英指，這些貼文是「徒弟」李兆富所撰寫。即便如此，他需要為貼文負責，認為自己沒有權利不同意貼文。法官質疑，黎的說法不合邏輯，指帳戶是屬於他，他當然有權對內容表達不同意。黎沒有正面回答，但承認不曾表示不同意貼文，也承認國安法前，曾鼓勵外國制裁中港，但否認有請求實施敵對行動。國安法後，他知道請求制裁屬違法。不過，他沒有提出將國安法前的貼文或訪談刪除。這是因為他不認為國安法前的東西不會構成犯法。

2020年7月1日，黎智英接受美國《霍士財經網》訪問，指如果自己懼怕，就不能做任何事，他需要面對。7月5日，黎發表專欄文章〈飛翔吧 良知的脊梁在撐著〉，寫到「我說，我不走，煮到來就食，走了我還怎能做人。很久前已決定不讓恐懼震懾我，否則每說一句話，每做一件事都忌諱後果，我還可以說什麽，還可以做啥事，還可以擡起頭做人嗎！」控方指，黎智英的意思是不擔心後果，打算不顧後果並繼續行動。黎智英否認，指自己警惕國安法後果，但沒有懼怕。控方質疑，黎智英從沒在文章中叫讀者別觸犯國安法，黎反指自己也沒叫人犯法。他認為，國安法紅線十分模糊。

控方另展示一些訊息往來。其中Mark Simon曾在同年7月2日告知黎智英，說蓬佩奧、美國前司法部長巴爾都有看黎在美國《霍士財經網》的訪問。控方指，這反映Mark Simon有內幕消息。黎不同意，指出訪問是公開進行的。另外，2020年8月10日，黎智英因涉嫌勾結罪被捕。8月18日，黎智英於線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》表示，即使回到過去，他也會做同樣的事。控方指，黎智英有意圖繼續他以往的作為，黎不同意。2020年11月，他在節目中形容林鄭月娥是「真正的惡魔」，黎承認人身攻擊林鄭。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022