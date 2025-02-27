料明年9月推「2元2折」　勞福局稱需調整1.7萬部八達通系統

教育局及勞福局今日(27日)闡述2025至2026年度《財政預算案》中其政策範疇的相關措施。勞工及福利局局長孫玉菡表示，優惠受惠對象不變，新措施下每人每月最多240程享用優惠，如果每個月有30日，即平均有8次，另外有「兩蚊兩折」方案，即是車資低過10元以下，仍然需要付2元，當10元以上就需要付兩折，預計27/28年度可慳7億元，措施不遲於9月實施。

問及為何需要18個月實施，孫指因為調整市面上1.7萬部八達通系統，這些八達通系統散落地鐵、巴士等交通工具，所以為了調較這些八達通系統過程中，要確保它們準確無誤，「唔可以有任何閃失，係需要時間」，現時它們都運行中，要等八達通系統收工後，才可以派人「開始搞」。

他又指上次2元乘車受惠年齡由65歲降至60歲，「同樣都要做一轉咁嘅調較」，上次做了26個月，如果想再快些預計需要18個月時間，所以現時有與八達通公司去傾，不只八達通公司，還牽涉所有交通營運商，需要多些時間評估。今日不可以有準確時間給大家，但不會遲於明年9月實施，當交通營運商準備好，會盡快通知大眾實行最準時間。他亦指八達通系統有它的特性，不希望為市民製造任何麻煩。

他又指2元計劃自推出以來「都無郁過」，公共票價都有多次調整，現時推出「兩蚊兩折」方案，長遠來說，平衡保持2元計劃的初衷，以及在財政上都要可行的。他指預算有多少要建基於過去使用的模式，要估算該年公共交通票價可能出現的調整，過往不是實名制樂悠咭，所以數據不太準確，樂悠咭實名制去年8月實施，當局已掌握首3個月數據，60至64歲有95%使用，平均每日搭1.4程，65歲以上約有84%，平均每日搭1程，殘疾人士基本上都有用，平均每日搭1.3程。

此外，預算案提到人才及資本投資者入境計劃增設600元申請費及上調簽證費，他指按人頭計算，認為不會影響人才計劃吸引力，參考英國、澳洲、加拿大收費高好多，鄰近的新加坡的簽證費亦相若，香港略加些少應該不受影響。