八大「回水」40億元　政府指只佔大學儲備3分之1

政府最新一份《財政預算案》大減糖，怨聲載道。一眾高官今日（27日）召開記者會解畫，教育局局長蔡若蓮表示，政府重視教育，面對財困仍着力發展，為教育方面撥款共1,029億港元，佔整體的17.5%。政府又推出多項政策，例如逐步放寬內地生來港讀專上學院的限額、為語文基金撥款等。

未來3年，政府會按比例削減資助大學的撥款，相信各大學會適當運用資助，又會整合部分津貼，以整筆撥款的形式交予學校。她又強過，節省的資源無扣減學校的資助，另會額外節省2％經常開支，共62億港元教育開支，教育局會與學校共同度過財政挑戰。

此外，又考慮到精準扶貧，政府將會停止2,500港元不審查資助，但會繼續多項有審查的經濟援助措施，例如車船津貼、書簿津貼等。2,500港元學生津貼是2019年在社會面對困難時才提供，當時的情況下是無差別不設審查每年每人都可以獲得，因未來幾年政府財政都有挑戰，要更有效更針對性，故要真正幫助有需要的家庭和同學。故目前為有經濟需要的同學仍有學費減免，各種津貼等。

蔡若蓮表示，教育局作為政策部門不時與各持份者溝通，但不會就財政預算案的具體措施向個別議員通知。另有學界亦有與政府說，在運用資源方面要有彈性，有6所自資院校可錄取更多的非本地學生，蔡稱一直有循序漸進，相信學校也不會一下子用哂學額，因為要調整學校的資源，至於會否同八大重疊，她則指是為了非本地學生提供更多資源。

蔡若蓮表示，教資會資助大學，大學要退還的40億本身是儲備，只是要求大學一次性退還，儲備本身有百多億，只佔儲備3分之1左右，院校之後仍有撥備。蔡表示，八大對回撥要求都感到理解及預期之內，亦是在現有財政下相對溫和的舉措，雖然減了，但仍有一定財政支持，對大學有新的發展方面，儲備有三個部分，例如補助金、非教資會資助的其他儲備，大學可以調動這些資源。

教育局常任秘書長李美嫦稱，會在4月成立專責小組作整合津貼，會先盤點現有津貼，之後再為津貼的運用拆牆鬆綁，希望今年年度內會完成工作。明白不同議員有不同意見，但會就政策大方面聽意見，但個別措施意見仍要審視整體情況再作決定。

蔡表示，就住財政預算案及任何教育政策都會與持分者溝通，亦有與他們指政府有財政困難，但不會就住一項措施去向他們諮詢，而在要削減時優先不減是甚麼，也有聽到議員意見。而在教育上，早前已有開始節省1%開支，並扣減15億，但一直都是扣減教育局，沒有減學校，現時叫各方幫手慳錢，總共減62億，了解最不能減的是甚麼，從而訂出節流措施。至於國安教育方面，李表示是課程其中一部分，是學校推動日常方面都有，故沒有分項數字。