體育園開幕禮今換門票　炒飛風波市民需親身到場出示身份證

啟德體育園周六(3月1日)舉行開幕禮，早前買到門票電子換領券的市民需要今日(27日)至周六期間，親身到啟德體藝館換領實體門票，過程暢順。有成功換券的人表示，體育園太大而指示不太清晰，不幸「盪失路」。

公開發售的8,500張門票上周五(21日)在約半小時售罄，成功購票的人需要到體育園體藝館換領入場門票。園方今日在體藝館大堂設置17個櫃枱協助市民換取門票。疑有人在網上以高價炒賣門票，市民出示電子換領券後，職員隨即請要求出示身份證核對身份。

王生、王太特意提早來換領門票。王生提到自己剛好在3月1日生日，適逢體育園開幕，女兒特意協助在網上「搶飛」，向兩人送上生日禮物。不過，他們說體育園面積很大，而且指示不算清晰，因而迷路。

今明兩日(27及28日)的領票時間為中午12時至晚上10時；周六則由早上9時開始至下午3時，即開幕禮前3.5小時便不能再換領，而主辦機構為鼓勵市民提早換票，首兩日首1,000名換票人士，可獲得啟德零售館優惠券兩張。

開幕禮將於3月1日傍晚6時半在啟德體育園主場館舉行，需時約1.5小時，不設直播。未能搶飛、親身到場參與的市民只能等待在晚上9時半經免費電視台觀賞延遲、經剪輯的轉播版本。