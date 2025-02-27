流感活躍程度回落　上周錄59宗成人重症　惟學校及院舍爆發上升

本地流感開始回落，惟感染數字仍高企。衞生防護中心今日（27日）公布新一期《新冠及流感速遞》，指出本地流感活躍程度出現下降迹象，但仍維持在高水平。中心上周錄得59宗成人流感重症，其中有39名患者死亡，較前一周的61宗成人重症、其中42人死亡，數字有所回落。過去兩周，本港未有出現兒童流感重症或死亡個案。至於本周首4日（23日至26日）就有15宗成人重症，當中包括12宗死亡個案。據中心調查顯示，59名重症患者中，45名感染甲型H1流感，7名為甲型H3流感。

雖重症數字回落，惟學校及院舍爆發個案有所上升。防護中心於上周（16日至22日）期間，錄得23宗學院及院舍流感爆發報告，有117人受影響，較前一周的17宗爆發、影響107人為多。而本周首4日，相關的爆發個案亦已錄得15宗，有60人受影響。

中心實驗室上周收集9,977個呼吸道樣本中，有712個樣本帶有甲或乙型流感病毒，佔全部樣本7.14%，比例較前一周的8.71%，惟仍高於基線水平4.94%。帶病毒的樣本中，有86%為甲型H1流感病毒、7%為甲型H3流感病毒。

由今年第2周開始，本港步入流感季節。截至昨日（26日），流感季節期間共錄得408宗嚴重流感個案(包括所有年齡人士)，其中有257名患者死亡。據臨床資料，成人死亡個案中，約79%患者本身患有慢性疾病。