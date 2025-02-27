多哥貨輪涉毀台海纜　羈押禁見陸船長

擁有陸資背景、多哥籍宏泰58貨輪涉嫌早前涉嫌在台南外海故意拖斷中華電信台澎3號海底電纜，8名大陸籍船員依現行犯連同船隻周二（25日）被押返台南安平港，周三（26日）被移送台南地檢署。檢察官複訊認為王姓船長涉犯毀壞海纜相關設施罪嫌重大，有逃亡及串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，台南地方法院周三（27日）裁定羈押禁見。

台南地院指出，王姓船長雖否認犯行，但有共犯供述、證人證述及相關事證可佐證，足以認定他涉以毀壞或其他非法方法危害與海纜登陸站、機房連接之纜線罪嫌。由於王姓船長為大陸籍人士，在台無固定居所，若具保在外，恐會潛逃，有事實足認有逃亡之虞，故批准羈押。

此外，由於案件尚需釐清王姓船長及其他共犯分工、參與犯罪程度深淺，加上王姓船長具有指揮船員權力，同案被告所述與其有所出入，若王姓船長交保在外，可能與其他共犯聯繫，故有事實足認有勾串共犯及證人之虞。

台南地院裁定指出，王姓船長毀壞海纜線導致島間通信中斷，影響政府及社會運作功能，可能因通訊中斷而衍生公共危險，犯罪情節非輕，對社會治安造成一定危害，權衡刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制程度等因素，裁定被告羈押並禁止接見通訊，得抗告。