天氣風濕骨痛發作　中醫貼士祛濕通氣血

春天潮濕天氣，除了令人疲倦乏力，老人家亦容易腰痠骨痛。《東呼即應》邀請註冊中醫師分析濕氣如何影響身體五臟六腑，潮濕天氣易造成關節痛楚，其中「外濕」屬於外在邪氣侵襲肌表，影響經絡氣血運行；另嗜吃甜食及油膩食物，「內濕」不化而影響腸胃，中醫推介兩款茶可以健脾祛濕。針對潮濕天氣致衣物難乾及易發霉，有家務達人分享實用小貼士，教如何在家抽濕防霉。

每年冬天轉春天時，香港都會出現「回南天」，令室內牆身、地板、天花板出現水珠。潮濕環境對人體有否影響，註冊中醫師、香港浸會大學中醫藥院臨床部二級講師李晋豪指出，從中醫角度，濕氣重在可分為「外濕」和「內濕」，其中外濕是外部邪氣侵襲，影響肌表關節和經絡氣血運行，常見於氣候、居住或工作環境較潮濕的人。而內濕則與腸胃健康有關，飲食不當，例如偏好甜食或生冷食物，會導致腸胃機能失調，進而出現腹脹、腹痛等症狀。因此，濕氣重的患者通常會感到腸胃不適、疲倦、嗜睡，甚至出現關節痛。

李又指，內外濕會相互影響，例如居住在近岸較潮濕的地方，外濕可長期困擾肌表，亦會影響內在脾胃功能，進而引致內濕。為了預防濕氣重，飲食調護非常重要，建議患者戒口，避免進食甜食、生冷食物及過量肉類，亦應保持規律作息及適量運動，例如八段錦，以促進氣血運行，增強抵抗力。他提醒，濕氣重的患者須區分是寒濕還是濕熱。寒濕體質的人容易怕冷，尿液清澈，大便偏爛；而濕熱體質則可能出現皮膚濕疹、暗瘡等症狀。針對不同體質，可選擇相應的茶飲來調理，例如紅棗陳皮茶可健脾止瀉，荷葉薏苡仁茶則有助清濕熱。

除了身體要驅除濕氣，家居都要防止潮濕發霉。「家務幫」始創人Sam指出，若地板或牆身潮濕，單靠不斷抹拭無法解決。首先應檢查空間有否潮濕問題，最好使用抽濕機或其他防潮設備來解決根源。若牆面開始發霉，可用稀釋的漂白水或白醋清理，但要確保空間長期乾爽，否則霉菌很快會再長出來。若衣物潮濕，可在衣櫃內放置吸濕箱或用小碗裝梳打粉來除濕；若衣物已出現霉味，可將衣物浸泡加醋的暖水中，必要時可再加漂白水。

針對衣服無法晾乾，Sam建議，將衣物放在密封空間，並配合抽濕機或風扇，以加速衣物晾乾的過程。同時，洗衣機的清潔也不可忽視，因為洗衣機若滋生霉菌，會影響衣物的清潔效果，所以需要定期清潔洗衣機。