貿發局前助理經理涉洩露機密　助友人奪逾200萬項目

廉署昨日(26日)落案起訴時任貿發局助理經理，其涉嫌向友人洩露機密資料，涉款逾230萬港元。其友人則被控協助或教唆他人干犯公職人員行為失當罪。兩人已獲保釋，將於明日(28日)在東區裁判法院答辯。

被告梁瑞盈，38歲，時任貿發局系統及內容發展助理業務經理，被控一項公職人員行為失當，違反普通法。另一名被告周恒業，39歲，AF Trinity Technologies Limited (ATTL)董事兼股東，則被控一項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪，違反普通法及《刑事訴訟程序條例》第89條。

案發時，貿發局為其網上商貿平台e-Marketplace網站進行優化工作，梁瑞盈負責擬備招標文件和評核準則，並物色潛在服務供應商，總款項逾230萬港元。梁瑞盈涉嫌於2018年12月至2019年3月期間，在擔任公職期間或與公職有關的情況下，無合理辯解或理由而蓄意作出失當行為，以便利ATTL獲判授項目。

梁瑞盈涉嫌向周恒業洩露招標機密資料，包括評核準則及其他投標者的標書內容。在招標期間，協助周恒業草擬和編製ATTL的技術建議書，及預備ATTL的口頭簡報，又涉嫌向貿發局隱瞞ATTL會將部分工作分判予另一間公司。周恒業則涉嫌協助、教唆、慫使或促致梁瑞盈作出失當行為。