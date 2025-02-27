元朗公路奪命車禍　貨車司機收工出事　家庭僅剩4千元

今早(27日)元朗公路發生1死7傷車禍，喪生的冷凍貨車司機王元亨(49歲)，與家人同住沙田廣源邨，為家庭經濟支柱。王妻透露，丈夫從事裝修工作，負責清理泥頭垃圾等，月入約15,000港元，由於開工不足而兼職開車，替她的好朋友的男友開冷凍貨車，到上水屠房取豬後送往屯門及元朗的街市，日薪約600港元，完工後約早上8至9時回到家，估計出事時他剛送完豬，回程途中遭遇橫禍。

王妻表示，他們育有一子一女，幼子9歲讀小四，長女13歲讀中一，兩年前一家四口搬入現址後隨即買下單位，現時每月需要供樓。由於兒子專注力不足成績較差，她未能工作全職做家庭主婦及陪伴兒子，3月29日更需陪他到醫院覆診，她正替兒子申請傷殘津貼。

王妻續稱，丈夫收入不多屬於「月月清」，現時她身上僅有4,000港元，感到極度徬徨無助。加上大廈又要維修升降機，每戶須夾錢約7,000港元，「我邊有咁多多餘錢畀呀，連阿仔啲補習費都畀唔起」，稍後將以丈夫本月的兼職收入頂住先，並需要申請低收入家庭津貼解困。幸好丈夫母親亦有公屋居住，且申領了生果金，毋須丈夫供養。

王元亨生前是好丈夫兼好父親，每月出糧都會把錢交妻子，要錢使用時才問妻子拿取，休息時又會帶兒女到深圳遊玩及食吓嘢，一對兒女對失去父親均非常傷心。王妻指，「阿仔更喊咗出嚟，話爸爸唔好彩，遲一秒開車、或早一秒開車都唔會有事」，女兒則偷偷地哭。對於日後會否出來工作應付家庭開支，王妻謂「到時先算」。