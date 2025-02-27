香港去年錄首宗人類感染猴疱疹病毒　患者染病4個月後不治

去年2月，一名37歲過往健康良好的男子於金山郊野公園，遭猴子咬傷後感染「B病毒」（又稱猴疱疹病毒），為全港首宗人類感染B病毒個案。衞生防護中心今日（27日）公布最新一期《傳染病直擊》時提到，該名患者於染病後4個月不治。中心指出，該名男子於去年2月底，在金山郊野公園接觸野生猴子時受傷，同年3月21日出現發燒及神志不清入院。

防護中心去年4月公布有關個案時指出，該名患者於3月21日因發燒及神志不清，經急症室入院，並於仁濟醫院深切治療部留醫，當時情況危殆。該名患者的腦脊髓液樣本，被驗出帶有B型病毒，臨床診斷為B型病毒性腦炎。同年6月17日患者出現休克，並於翌日離世。

防護中心發現首宗個案後，於去年4月5日起已將B病毒感染列入監察名單內以加強監測，並於各平台公相關健康資訊。

防護中心發言人曾就該個案作出提醒，指出B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等。受感染的人最初會出現流感樣病徵，並可能演變為中樞神經系統感染。類似個案曾於其他地方，例如美國、加拿大、內地及日本發生，主要由猴子咬傷或抓傷而引起，而人傳人情況非常罕見，中心強烈呼籲市民應避免觸摸或餵飼野生猴子。