涉貪藏彈藥　省公安廳前局長判囚12年

貴州省銅仁市中級人民法院周三（26日）一審公開宣判貴州省公安廳交通管理局前黨委書記、局長施長征受賄、貪污、非法持有彈藥一案，判處有期徒刑12年，處款110萬元（人民幣，下同，約118萬港元）。根據判決內容，施長征在貴州省公安廳交通管理局工作期間未按規定上交子彈，私自把369發手槍子彈存放家中。

經審理查明，施長征1996至2023年利用擔任貴州省公安廳交通警察總隊直屬支隊政委、貴州省公安廳交通管理局副局長、局長等職務便利，為有關單位和個人在企業承包、項目招標等事項上提供幫助，非法收受財物折合1,911萬多元（約2,045萬港元），部分未實際取得。2021年12月，他退休時把單位價值5萬多元（約5.4萬港元）茅台酒據為己有。

鑑於施長征受賄犯罪有未遂情節，到案後如實供述受賄犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，退繳部分贓款，依法可以對其從輕處罰，銅仁市中級人民法院遂作出上述判決，並依法追繳其犯罪所得財物及其孳息，上繳國庫或返還被害單位；對涉案彈藥依法予以沒收。施長征當庭表示服判，不上訴。