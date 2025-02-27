明代南海衞城遺址出土　東莞擬建考古公園

廣東省東莞市前年10月在項目用地展開文物考古調查勘探期間，發現明代南海衞城牆和城內古建築遺迹。東莞市政府近日召開記者會，宣布是次考古發掘成果以及遺址公園建設計劃，證實它是近年來該省單次考古發掘面積最大項目，實證東莞在明代廣東海防體系的重要地位。

廣東省文物考古研究院去年5月至12月間針對該遺址展開發掘，發現內部文化遺存非常豐富，現存堆積年代從宋代一直持續至民國時期，清理出土明清時期城牆基址及其配套道路、排水道等設施，並發現城內建築基址群與生活用水井等重要遺迹，出土大量建築構件及生活器物，共計小件360件、各類器物殘片90箱。

遺址西部和北部的「一號城牆基址」堪稱是次項目中最重要的發現，城牆基址整體保存狀況較好，平面呈曲尺形，清理長度約100米，牆體寬約7.6米，內外兩側為紅砂岩條石砌築包邊，中間包夾夯土，夯木殘高約2米，層厚0.08至0.12米，多夾雜貝殼或碎磚瓦層，綜合判斷該段城牆為明代南海衞城牆，於明洪武十七年（1384年）由南海衞指揮使常懿始建，明、清兩代多次修繕和改建。