東方日報A1：凍糧假象　公僕增薪點照享　全城轟官員混帳

問責官員及公務員僅凍薪不減薪，卻向福利開支開刀，激起民憤。多名市民昨在電台聯播節目中炮轟政府削減長者乘車優惠、取消學生津貼及增加離境稅等，直斥「你哋（公務員）止蝕，我哋（市民）要蝕」，有市民更提及政府應削減假難民的開支。雖然公務員凍薪，但政府昨在立法會財務委員會上指若表現好，仍可有增薪點，有議員直指長者認為「高官一毫子都唔減」，是否真的「共度時艱」，更狠斥政府回應削減社福界開支的問題是「拋波」。

新一份《財政預算案》提出在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。63歲的聽眾林先生致電電台聯播，指公務員凍薪令市民認為「點解我要付出多啲，但係啲公務員唔係共度時艱。你哋止蝕，我哋要蝕。」他又認為香港已由治及興，是否需要這麼多議員。

另有市民特別提及假難民問題，聽眾許先生指本港每月向難民支付3,000元，期望削減假難民開支至2,500元。

財金官員回應指隨經濟增長，私人市場亦有加人工，綜合考慮後認為凍薪合適。在增薪點方面，財金官員指公務員每年都會進行工作評核，調薪會考慮工作表現。被問及「會否覺得人人負少少責任，但你（財金官員）得罪晒所有人」，財金官員只是一笑置之。

面對龐大財赤，政府強調節流為主要方向。議員江玉歡在財委會上直指預算案太仁慈、不夠手起刀落，又翻舊帳指2021/22預算案已指出開支需要進入整固期，但是現時經常性開支不跌反升，關注預算案措施是否「姍姍來遲」。另一議員謝偉銓關注削減一萬個公務員機制會否一刀切，又問及凍薪是否包括增薪點，期望增薪點制度能鼓勵公務員的積極性。

政府回應指削減公務員編制和整個政府經常開支3年減2%有關，指措施可以當作是行「孖咇」，因為政府經常開支裏約六成與薪酬有關，如果職位不減、人手不減的話，難以達到目標，又指公務員事務局局長日前曾向全體公務員表示，不會有自願離職計劃（俗稱肥雞餐）也不會有強迫遣散，是透過自然流失和精簡程序去達致目的，如果公務員按照自己的職級，每年都有一個增薪點的話，只要表現良好，有關增薪點發放會繼續進行。

在社福界開支方面，身兼社聯主席的議員管浩鳴指曾多次查詢社福機構開支，但未獲回覆。他指社福界一般領取一筆過撥款，當中包括工資及部門開支，政府表明綜援等福利不會削減，即變相幫助綜援人士的社工被削減，期望政府增加社福方面的開支，「唔能夠請個服務使用者入嚟（之後）話：『你要見社工，買張券啊。』」他說，多年來社福開支被削減10%，期望政府「可憐」業界，豁免削減開支。

財金官員指落實削減2%不是一刀切，綜援、福利金不會減，法定開支也不會如此，又指當局如何處理資源分配，部門首長有彈性處理。管浩鳴回應說「即係無答過我啦」。

社福界議員狄志遠反對削減福利開支，指業界由2000年開始實行一筆過撥款，現時開支被削減10%但服務承諾從沒削減。他稱現時是「九折做多過100%嘅嘢」、很困難，又指現時開始80%是人工，削支即是要減人手，對比現今需求是不切實際。他指有長者認為「高官一毫子都唔減」，是否真的「共度時艱」，期望基層市民的保護網不要穿。他批評政府回應是「將個波踢咗畀勞福局」。

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