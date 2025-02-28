特朗普澄清　3.4對華額外加徵10%關稅

美國總統特朗普周四（2月27日）在白宮橢圓形辦公室見記者時澄清，下周二（3月4日）是對中國額外加徵10%關稅，連同早前生效的10%附加關稅，稅率是「10%+10%」。

特朗普於2月1日簽署行政命令，3月4日起對加拿大和墨西哥進口商品開徵25%關稅，加拿大能源產品則加徵10%關稅，同時向中國商品徵收10%附加關稅。新措施包括報復條款，如果相關國家開徵關稅反擊，華府將上調稅率。針對中國的10%附加關稅已如期生效，墨加的關稅則獲寬免30天，以談判芬太尼問題。

特朗普周四較早前在社交平台Truth Social發文，公布下周二將對中國加徵額外10%關稅，針對墨西哥和加拿大的25%關稅同步生效。他其後在白宮表示，針對中國的關稅是「10+10」。被問及芬太尼談判是否有進展時，特朗普稱毒品繼續湧入美國，造成數十萬人死亡，這種事發生後，家庭就被毀了。墨西哥總統克辛鮑姆同日舉行記者會，指出特朗普有自己的溝通方式，但和往常一樣，墨西哥頭腦冷靜，樂觀地認為雙方能夠達成協議。

一名華府官員透露，國家安全委員會正在與中國等主要外國夥伴保持聯繫，但尚未就如何避免關稅進行深入談判，而降低關稅將取決於特朗普看到美國因芬太尼過量而死亡的人數減少。有接近北京決策層的知情人士指，北京至今未向華府提出加強減少芬太尼化學品出口的措施，是中美領導人還未直接對話的原因之一。與加拿大、墨西哥不同，北京對只關注芬太尼協議沒有表現出太多興趣，目標是與特朗普談判達成更廣泛協議，確定雙邊關係基調。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇呼籲美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的積極勢頭，促進中美關係持續健康發展。