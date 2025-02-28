內地高壓反腐去年查92中管幹部　2.5萬人投案

二十屆中央紀委四次全會日前公布工作報告，披露全國紀檢監察機關開展監督執紀問責成效。據統計，去年中央紀委國家監委立案審查調查92名中管幹部，全國有2.5萬人主動投案、9.1萬人主動交代問題。

全國紀檢監察機關去年共立案87.7萬宗，留置3.8萬人，對88.9萬人給予黨紀政務處分，其中金融領域1.7萬人、國有企業9.4萬人、煙草系統3,147人、醫藥領域6萬人。全國紀檢監察機關共對2.6萬名行賄人員立案，立案審查3,375名紀檢監察幹部、對3,917人給予黨紀政務處分。中央紀委國家監委直接查辦督辦3,430宗群眾身邊不正之風和腐敗問題，全國共查處70.5萬宗相關問題，對53萬人給予黨紀政務處分，1.6萬人移送檢察機關。

在開展境外腐敗問題專項治理方面，紀檢監察機關立案查處360宗跨境腐敗案件，挽回損失322億元（人民幣，下同，約350億港元）；「天網2024」行動共追回1,597名外逃人員，追贓182.8億元（約198億港元），新增外逃黨員和國家工作人員數量繼續保持在低位。全國紀檢監察機關持續糾治「四風」問題，共查處11.8萬宗享樂主義、奢靡之風問題，批評教育和處理15.7萬人；查處10.7萬宗形式主義、官僚主義問題，批評教育和處理15.6萬人。