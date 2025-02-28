迎接啟德體育園開幕　公共運輸服務營辦商部署交通配套

啟德體育園將於明日傍晚開幕。運輸署今早(28日)在社交專頁表示，為配合啟德體育園啟用，會確保接連交通配套，滿足市民、訪客及工作人員的需要。署方在大型活動前會預先與相關部門、體育園公司及公共運輸服務營辦商等，因應活動性質、日子、散場時間和觀眾數目及需要商議部署公共運輸服務及交通配套。

港鐵公司會於啟德站與宋皇臺站實施客流管理，如調整出入閘機安排、個別出入口實施單向進出等措施，以配合執法部門的人群管制措施。港鐵亦會按實際需要加強列車服務，例如把屯馬綫班次最高加密至平日早上繁忙時間相若水平，或安排「空載列車」候命，盡快接載觀眾離開。

宋皇臺道上落客區會在大型活動期間用作特別巴士路線上車處，供離場人士使用，以加快疏導人流。最近三次50,000人或以上參與的演練期間，巴士公司均開辦共10條路線前往港九新界各主要地區。署方會與巴士公司審視活動性質、入場人數等因素，規劃每次活動特別巴士服務的路線及班次。

大型活動期間，宋皇臺道上落客區亦會設置臨時的士上落客處。運輸署會預先通知的士業界該上落客區的開放安排及活動的散場時間。體育園公司亦會在活動當日透過即時通訊平台向的士業界發放即時信息，包括等候的乘客人數，視乎需求，呼籲的士到場接載乘客。

運輸署指，體育園舉辦活動的日子，港鐵公司會於啟德站與宋皇臺站實施客流管理，按實際需要加強列車服務，或安排「空載列車」候命，盡快接載觀眾離開。在大型活動期間，亦有特別巴士路線，宋皇臺道上落客區會設置臨時的士上落客處，署方會預先通知的士業界有關乘客資料，呼籲的士到場接載乘客。

署方指，過去10多次測試或演練，交通措施已大致妥善，觀察到散場時段啟德站和宋皇臺站的乘客大致能登上第一班到站的列車，特別巴士服務亦大致運作暢順。署方會與各公共運輸服務營辦商持續改善安排，務求做到便捷入場，有序離場。