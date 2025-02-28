面對地緣政治緊張局勢　港府稱已嘗試加強與發達經濟體貿易關係

政府日前發表新一份《財政預算案》時提到香港經濟仍面對非常具挑戰性的外圍環境。財金官員今(28日)在電台節目表示，香港面對地緣政治緊張局勢，已嘗試加強與美國、歐洲等發達經濟體的貿易關係，不少海外國家仍對內地市場非常感興趣，香港可成幫助外資公司進軍內地市場，另外，當局亦協助港商開闢中東和東南亞市場，有信心創造新商機。雖然地緣政治仍存在不確定性，但內地經濟正在增長，港府會努力吸引投資者和人才來港，增加經濟動力。

財金官員又稱，本港在招商引資等方面的工作取得一定成果，引進辦成立以來，已引進66家重點企業來港，下月將公布新一批重點企業名單，涉及10多家企業，預計連同早前引進的重點企業，未來數年會在香港合共投資近500億元。

另外，財金官員又指，科技發展改變運作模式和生活方式，已分配資源並提供訓練，幫助各部門使用科技工具，提升工作效率、簡化及檢討工作程序，強調目標是維持各政府部門提供高水平公共服務，利用科技保持服務水平。

提及取消中小學和幼稚園學生的2500元津貼，財金官員稱，預算案提出「強化版」的財政整合計劃，各部門作出檢討，教育局認為，現時不論經濟能力而發放2500元津貼，措施針對性不夠強，未必幫助到有需要人士，亦有其他補助協助有需要人士，希望家長可以理解。