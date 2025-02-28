讚特朗普作實際行動勝於空談　黎智英辯稱屬事實陳述非鼓勵制裁

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今(28日)踏入第141日。黎智英續接受盤問。黎直言願意冒風險「打擦邊球」，做一些有機會違反國安法的行為，但不會做明確地會視作犯法的舉動。

控方今日甫開庭便向法庭指，昨日散庭前有旁聽人士喊叫「香港人加油」等口號。法官警告，無論法官是否在席，所有在法庭內的人都應保持安靜。控方之後展開盤問。2020年8月18日，黎智英於線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》稱，《蘋果日報》應該繼續運作 ，謂這是我們的責任。控方指，他的意思是《蘋果》照常運作。黎智英不同意，指他沒說「照常」，斥控方怎能在象徵公義的法庭扭曲他的話。法官打斷，表示控方有責任指出案情。

控方繼而展示2020年9月27日黎智英發表的專欄文章，當中寫到「二百警察殺入蘋果日報大樓」、「是的，我們照常運作。但我們每一天都要冒著被拉人封艇的風險」。就着「我們照常運作」一句，黎智英解釋，照常運作不代表內容一樣，強調《蘋果》不是一間犯罪公司，怎能繼續做犯法行為，謂專欄文章不能寫到如此詳細。控方指出，《蘋果》打算不理國安法照常運作，黎不同意，說這等同自殺。黎智英重申，他不會做明確地會視作犯法的舉動，「你當我弱智？」惟國安法紅線模糊，即使某些行為他認為合法，例如跟外國人對談，也有機會被視作違法。在這種情況下，他會冒風險，形容自己是在「打擦邊球」。

2020年7月23日，黎智英「徒弟」李兆富傳訊息給黎智英，提到在美國要求下，中國駐休斯敦總領事館被迫閉館。黎智英當時回覆說，特朗普為着其競選計劃，向中國實施嚴厲制裁，是非常聰明。有別於拜登，特朗普會作實際行動，「行動勝於空談」。黎智英庭上說，他只是陳述事實，沒有鼓勵制裁。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022