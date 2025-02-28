足協規範組成誠信專隊　嚴防打擊球圈腐敗

中國足球協周四（27日）發布《中國足球協會誠信專員管理辦法（試行）》，由即日起規範足球行業內組成誠信專員隊伍，完善相關工作制度。它亦明確誠信專員職責、選聘及管理等事項，確保能獨立及公正地履行職責，有效預防可打擊足球領域腐敗、「假賭黑」問題及操縱比賽等失信行為，藉此促進足球運動健康發展。

誠信專員主要職責包括定期或不定期監督檢查協會負責足球賽事、俱樂部、從業人員等，確保符合法規；將建立投訴舉報管道，及時受理並調查處理關於失信行為投訴及舉報，配合協會調查有關足球活動中違規違紀違法問題。此外，誠信專員另需按監督檢查及調查結果，向所在協會提出改進建議；並負責宣傳教育工作，提升足球從業人員誠信意識與自律能力，完成協會交辦其他誠信工作任務。

誠信專員需具備條件包括須為所在協會專職工作人員，熟悉足球運動規則及行業法律法規，具有較強溝通能力及調查能力，無違法違紀紀錄等。誠信專員由所在會員協會徵得當地體育行政主管部門同意後，推薦至中國足球協會，經審查審批、公示聘用等環節產生，任期一般為4年，可連任一次，任期內應全職或兼職履行相應工作職責。另外，協會一般每年召開誠信工作會議，總結及部署年度誠信工作，評估誠信專員表現，嚴肅處理塞責失管等情況。