巡查3藥店檢冒牌中成藥　拘1負責人4店員

香港海關早前接獲舉報指有藥店售賣懷疑冒牌藥物，經深入調查及商標持有人協助下，於2月13至27日展開行動，突擊搜查位於佐敦、銅鑼灣及大埔3間藥店，檢獲逾14,000件貨品，包括懷疑冒牌中成藥，市值約85萬港元。

此外，海關在衞生署人員協助下，亦在佐敦涉案藥店內，搜出一批未獲衞生署發出許可證或牌照的受管制藥物，包括皮膚及氣管敏感藥物等處方藥。行動中海關一共拘捕4名男子(31至48歲)，包括1名藥店負責人及3名店員，他們涉嫌違反商品說明條例和藥劑業及毒藥條例，現已獲准保釋，海關將繼續調查案件及冒牌藥物來源，不排除有更多人被捕。

海關指，涉案藥店規模較細，屬個體經營，而3間藥店之間並無關連，其目標顧客均以各區內居民為主，惟有關冒牌藥物品質並無保證，稍後將安排樣本往政府化驗所，檢測藥物內是否含有對人體有害物質。

此外，由於成本及技術所限，今次檢獲的冒牌貨品防偽特徵處理得較為粗疏，正貨在樽身印刷的藥物名稱較為清晰，樽底的數字序號位置亦有所不同，而藥物包裝外盒印刷的防偽標籤及QR Code，部分冒牌貨物亦未有印上，或QR Code未能連接至官方網站網證。該批貨物售價介乎58至1000港元，較正牌便宜兩至三成，海關呼籲消費者保持小心謹慎，避免購入冒牌藥。