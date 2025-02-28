防護中心料流感季節至少維持至3月 若主流病毒現變化可致延長

近期流感活躍程度下降，惟本港仍處於流感季節。衞生防護中心總監徐樂堅表示，上周呼吸道樣本中，帶有流感病毒的樣本佔7.14%，而公立醫院患流感的住院病人個案，則每一萬人有0.43宗。雖然數字沒有上升趨勢，更有少許下降迹象，不過他強調，本港仍未離開流感季節，流感活躍程度仍然處於高水平，預計今次流感季節至少持續至3月。

徐樂堅今早（28日）出席電台節目時指出，上周是本港踏入流感季節的第8周，目前仍以甲型（H1）流感病毒為主，在所有帶流感病毒的樣本中佔約90%。雖然感染數字逐步回落，惟他指出，上周共錄得23宗學校及院舍爆發個案，共117人受影響，其中有13宗於學校發生，形容「只要有一點火頭」，就會於高危地方出現流感爆發，提醒市民提高警覺。

徐提到，截至本周三（26日），今個流感季節累計已有399宗成人流感重症個案，其中257名患者死亡。而所有成人重症中，70%患者未有接種今季流感疫苗，亦有70%患者本身患有慢性病。兒童流感重症個案則維持在9宗，當中7宗未有接種疫苗。相關數字與新冠疫情前數字相若。

另外，他又表示，北半球流感仍然活躍，其中日本、南韓流感活躍程度仍處於高水平，主要流行的病毒類型均為甲型（H1）。而美國雖然以甲型（H1）病毒為主流，惟甲型（H3）個案亦佔一定比例。若流行病毒出現變化，將會導致本港流感季節延長。