反串網紅撕票案開庭　疑犯推翻口供　家屬冀嚴懲

擅長反串扮演女性的內地網紅羅大美前年7月遭多人綁架勒索，支付逾200萬元（人民幣，下同，約216萬港元）後仍被殺害。案件周五（28日）在河南省南陽市中級人民法院不公開審理。羅大美的家屬在庭前表示，除主要涉案人員余某生外，在法庭上將重點關注涉案人員沙某某和楊某的犯罪事實，希望法律能給3名疑犯應有懲罰。

羅大美家屬周五與代理律師趕往法庭，現場有不少羅大美生前好友和粉絲等待。羅大美父母和妹妹在法院前鞠躬，感謝公眾關注此案，並表示一定會堅強起來，讓3名疑犯獲得嚴懲。羅大美的妹妹表示，自己和父母心情沉重緊張，認為此案關係到社會安全。庭審期間，羅大美家屬對外表示，余某生在庭上基本推翻全部口供，聲稱此案涉及的200萬元不是搶劫所得，而是死者生前自願贈予。

羅大美妹妹在庭審前兩日持續發聲後，疑因做美甲遭遇網暴。有網民質疑她對親生哥哥被殺害表現出假悲傷，「悲傷到極致應該是吃都吃不下，哪有心情美甲」。羅大美妹妹看到網上負面言論後，強調哥哥離世後，她的心情十分壓抑低落，接受心理輔導時更發現自己有強制性撕手皮的行為。她剛做美甲不久，也是為了控制此行為貼美甲片，關注到網絡輿論後，曾想過要卸甲讓自己成為「無可非議」的遇害者家屬，但後來選擇忽視。