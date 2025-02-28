去年第4季家庭入息按年跌1.3%　港鐵今年不會加價

港鐵票價調整機制的年度結果將於下月公布，根據機制，港鐵每年加價設有「上限」機制，即不能高於前一年第4季的家庭住戶每月入息中位數按年變動，按照政府統計處昨日(27日)公布，去年第4季家庭住戶每月入息中位數為29,600港元，按年跌1.3%，因此港鐵今年不能加價，會否減價則要視乎下月公布的運輸業名義工資指數變動，除非該數字錄得較大跌幅，否則減價機會微。

目前港鐵計算票價調整的方程式為：（0.5×上一年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動），再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」。

生產力因素主要視乎港鐵上一年除稅後，香港物業發展利潤的多少，若利潤愈多，可扣減的幅度則愈多，分別可以是0.6%、0.7%或0.8%。經計算，若漲或跌幅達1.5%，即可觸發票價調整機制，否則調整須延遲至下一年；若票價可以提高，增幅亦不能高於去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動。

在所需的數據中，去年12月運輸業名義工資指數及港鐵去年香港物業發展利潤尚未公布；至於去年12月綜合消費物價指數按年變動則已出爐，升1.4%。若以去年9月運輸業名義工資指數升3.4%、生產力因素可為0.6%至0.8%計算，方程式得出需加價1.6%至1.8%的結果。因此，除非12月運輸業名義工資指數變動錄得較大跌幅，令方程式最終得出負1.5%或以上數字，才會觸發機制減價；若方程式得出正數，相關加幅亦須延後加價。

翻查資料，港鐵現時仍有1.96%延後加幅仍未處理，相信若港鐵不主動取消延後加幅，今年凍價後，相關延後加幅會再次滾大。