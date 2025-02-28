入境處搜查洗碗清潔公司拘6職員　涉安排黑工以偽造身份證工作

入境處一直密切留意非法勞工活動的罪案趨勢，適時採取針對性執法行動。處方近期收到線報，發現一間清潔公司涉嫌安排非法勞工到不同餐廳進行洗碗清潔工作，於是在去年12月至今年初於全港多區展開針對性行動，一共巡查25間餐廳，並拘捕14名先後與該清潔公司有關聯的非法勞工。當中12人分別被判監2至20個月，餘下2人亦已被落案起訴，等候排期再訊。14 名被捕人士分別於不同餐廳工作4星期至1年半不等，每小時時薪70港元，總涉款約200萬港元。

入境處調查行動組高級聶欣濠表示，經過早前的拘捕行動後，人員再作深入調查及分析，並於昨日(27日)採取進一步行動，突擊搜查一間位於荔枝角的洗碗清潔公司，並成功瓦解一個黑工集團，懷疑該集團安排黑工以偽造香港身份證工作。

行動中，人員拘捕3男3女職員(24至39歲)，他們全部是本港居民，分別在該公司任職客戶經理、財務經理及營業主任等，相信是集團骨幹成員。6人涉嫌協助及教唆黑工從事僱傭工作，以及管有偽造的香港身份證副本，將會被落案檢控。

現場亦截獲一名持雙程證入境的逾期逗留人士，並發現其手機內管有3張懷疑偽造香港身份證照片，他在警誡下承認在港逾期逗留、非法工作及管有懷疑偽造香港身份證，亦會被落案檢控。

人員進行搜查時，發現公司的文件紀錄存有22張懷疑偽造香港身份證的副本，另於公司的電腦系統入面尋獲涉案人士較早前的受僱紀錄。行動中，入境處檢走涉案公司的相關文件及電腦，以作進一步調查，不排除之後有更多人被捕；另外，入境處網絡罪案及法證調查小組成員亦在現場分析電子數據，以供日後呈堂之用。

調查發現，涉事清潔公司並未採取切實可行的步驟，確保被捕人士可合法受僱。被捕人士多數獲同鄉轉介或者經社交群組到該間清潔公司見工，有人在見工時曾經使用偽造香港身份證、偽造香港身份證副本或他人身份證，雖然該些偽造身份證的質素非常差劣，仍然獲得聘用。因此，入境處有理由相信，該間清潔公司明知求職人士使用偽造香港身份證仍然決定聘用。

聶續指，涉案清潔公司已經營10年，其運作非常電子化，今次亦是入境處首次發現有公司利用電子報更系統，以收集非法勞工的工作紀錄，意圖隱藏黑工身份。該公司會在非法勞工的手機安裝公司的應用程式，再指示工人到不同餐廳工作，並要求他們在工作前後利用應用程式掃描公司在 合約餐廳的廚房張貼的二維碼，用作計算工時和出勤記錄。

入境處不排除該種電子運作模式會令合約餐廳負責人放下戒心，覺得清潔公司富有規模，減低察覺外判的洗碗清潔工人為非法勞工的機會，以為餐廳聘請的所有員工皆為合法受僱。

入境處提醒所有餐廳及食肆的負責人，必須小心該些外判公司所聘請的員工之來歷和身份，如有懷疑便要向他們查問，或致電入境處的熱線作出舉報。為免負上刑責，僱主在聘用員工的時候，必須查看求職者的有效身份證明文件，採取一切切實可行的步驟，以確保求職者為合法受僱。根據《入境條例》第38AA條，任何人士包括逾期居留人士、非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人，不得從事僱傭工作。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。

而僱用不可合法受僱的人亦等同協助及教唆非法勞工從事僱傭工作，他們需要面對同樣嚴重的刑責。任何人士如僱用不可合法受僱的人士，一經定罪，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。根據香港法例，任何人無合法權限或合理辯解，而將身份證轉讓給他人，即屬違法；使用或保管或管有他人身份證，亦屬違法。一經定罪，最高罰款為10萬港元及入獄10年。