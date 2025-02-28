元朗區來往深圳灣口岸小巴全程需14.4元　25%受訪居民感不合理

港人北上愈趨日常，而元朗區亦是其中一個多人乘搭公共交通工具前往通關口岸的熱門地點。有政黨今日(28日)公布元朗區來往各通關口岸的公共交通服務意見調查，發現居民對前往落馬洲站(福田)九巴B1線的服務滿意度最低，有26%市民給予1分；而票價方面，有25%居民對前往深圳灣口岸小巴618線的票價感不滿，只給予1分，認為票價並不合理。有元朗區區議員坦言，收到居民反映對服務質素不滿，惟多次向運輸署索取相關巴士乘客數據不果，建議應立即分拆巴士B1線為元朗及天水圍線以作分流。

有政黨於今年1月下旬至2月初期間進行網上問卷調查，訪問了近800位居民對元朗區來往各通關口岸的公共交通服務意見。當中有55.4%受訪者較常使用深圳灣口岸前往內地，其次有34.4%受訪市民較常使用福田口岸，而其他通關口岸合共約有10%受訪者使用。

對於服務質素方面，居民普遍對公共交通服務認為尚可接受，但以5分為滿分，獲得最多人滿意、前往深圳灣口岸的嶼巴B2P線，只有26.9%市民給予4分，屬各公共交通服務評分中比例最高；而評分最低的B1線，有25.3%市民給予1分。

票價方面，調查指市民普遍對前往各往通關口岸的公共交通票價感到合理，惟有25%乘搭小巴618線的市民給1分，該線全程需14.4港元，居民大多認為該線的票價不合理。

元朗區區議員司徒駿軒表示，因應居民對上述巴士服務不滿，雖曾多次詢問運輸署索左乘客數據，但未見回覆，署方曾稱已加強班次服務，但至目前為止服務未見明顯改善，居民仍感不滿。議員劉國勳則指，落馬洲口岸的公共交通交匯處空間有限，一到大時大節經常堆積大量人流，車輛進入亦時有堵塞，不能成功分流，候車環境惡劣。

該政黨建議，應分拆B1線為元朗市線及天水圍線；並應加強來往天水圍北至深圳灣的交通服務；將來往元朗(西)及香園圍口岸(蓮塘)的巴士B9A線改為恒常服務並延伸至天水圍。