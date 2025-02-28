空管人員疑錯誤指示致空管事故　貨機一度發出交通防撞警示

民航處今日(28日)公布一宗空管事故。事件發生於昨日(27日)上午7時許，有兩架貨機起飛後獲空管人員指示爬升5千英尺及3千英尺，惟兩機爬升速度未如預期，導致分隔高度不似預期，期間兩機一直按標準離場程序飛行，並保持目視對方。當航機飛至香港國際機場東北方約7海里的範圍，其中一部貨機向其機組人員發出交通防撞警示，航機隨後下降至2,500英尺。事件後，兩架航機繼續按飛行計劃前往目的地。

昨日上午7時許，一架由香港國際機場前往土庫曼斯坦的MNG航空A330貨機(航班編號MNB380)和另一架前往巴庫的絲綢之路西部航空的B777貨機(航班編號AZG625)，分別獲空管人員批准從香港國際機場的中跑道(即跑道07C)和南跑道(即跑道07R)起飛。兩架貨機起飛後，再分別獲空管人員指示爬升至5千英尺和3千英尺，以保持高度分隔。不過由於兩機爬升速度未如預期，導致兩機無法實現預期的分隔高度。

期間，兩架貨機一直按標準離場程序飛行，並保持目視對方。當航機飛至香港國際機場東北方約七海里的範圍，絲綢之路西部航空的B777貨機向其機組人員發出交通防撞警示，航機隨後下降至2,500英尺。事件後，兩架航機繼續按飛行計劃前往目的地。

民航處表示，非常重視是次事件，已即時按照機制展開調查和跟進。初步資料顯示，事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，有關空管人員暫時被調離前線空管職務。