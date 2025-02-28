港府今年推8幅住宅用地　料可提供共4450單位

政府高官今日（28日）就《財政預算案》見記者解畫。發展局局長甯漢豪表示，政府會繼續造地，根據中期財政預測的基本工程開支，由去年預計平均每年約900億港元，增加至未來平均每年約1,200億港元，以設計、建造發展，確保隱定的土地供應；而要減低工程成本，政府未來亦會採用中央採購建築物料，推進先進科技應用等，會由工務工程先行先試AI應用，今年年中會有更多精簡審批的措施出台。

賣地方面，甯表示估算私人房屋土地總供應是比以往要高，她又稱即使政府手上有土地供應，但發展商近年投地較保守，不過政府會審時度勢，雖然去年只是「稍稍低於目標」，賣出目標的6成幾土地，但以往都有超額賣出。

她又稱，會稍為延長洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，強調市場會出現變化，相信政府有胸襟去聆聽及等待市場聲音。今年推出的8幅住宅用地可以提供共4,450個單位，而商業用地則不在賣地表內；而工業用地會藉「片區開發」推出，雖然未知具體時間，但確定未來會推出。今年放在賣地表的8幅住宅用地包括赤柱環角道、筲箕灣東大街、佐敦谷彩興路、牛頭角彩霞道、西貢打鼓嶺清水灣道、東涌第106A區、屯門海珠路、荃灣永順街與德士古道交界。其中一幅是早前流標重推。

而在2025/26年第一季，政府會透過招標出售一幅屯門的住宅用地，約可提供525個單位。私人發展及重建項目方面，暫時預計有兩個項目於第一季完成地契修訂程序，合共可提供164個單位。