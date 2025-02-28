參與金鐘暴動判囚　兩姊弟上訴遭駁回

2019年9月29日金鐘發生警民衝突，其中9名男女被控暴動罪，當中的一對姊弟經審訊後被裁定罪成，判囚48個月。兩姊弟不服定罪並於早前提出上訴，上訴庭於本月中經開庭後即時駁回2人的上訴，並維持原判。上訴庭今日(2月28日)頒發書面判詞解釋裁決理據指，認為原審法官確曾把部分證據弄反，但並不影響他的定罪裁斷。上訴庭認同原審法官指上訴人當時沒有即時離開及之後與示威者一同逃跑是在參與暴動，故駁回上訴。

本案兩名上訴人是林翠雯(33歲)及林志豪(31歲)，2人為姊弟。他們被控於於2019年9月29日在金鐘道一帶與其他身份不詳人士參與暴動，2人否認控罪，經審訊後被原審法官練錦鴻裁定罪成，並判處監禁48個月。2人不服定罪並提出上訴指，練官錯誤理解兩名上訴人的證供，指他們不會在「被捕前」完全沒有看見、聽見或嗅到現場的情況，但他們其實是稱在較後階段才知悉衝突蔓延至附近。上訴方又指練官在處理上訴人林志豪有否拋擲長傘和磚塊的議題時處理失當，錯誤引述控方證人的證供。

上訴庭指，練官在裁決時提出的部分觀察確有誤，但並不影響裁決。上訴人的證供確並非指完全不清楚當時現場情況，但是上訴人的所見所聞，卻絕不可能如他們所講的短暫、小量和來源不明，故認為練官拒絕接納他們的版本，認定他們是刻意置身現場，亦屬無可批評。上訴庭亦認同練官確曾把控方證人的證供弄反了，誤以為證人稱擲長傘及磚塊的人是另外一名被告，但練官並非依賴上訴人林志豪有否擲物作為定罪基礎。上訴庭指練官的整體思路仍是非常清晰，結論也有足夠的實質證據作支持，故駁回2人上訴。

案年編號：CACC 16/2023