LocoBike與科研公司合作引入人工智能　大派優惠碼鼓勵體驗AI服務

本地共享單車品牌「LocoBike」與香港科研公司今日(28日)於科學園舉行「AI智行．綠色啟航」發布會，同時宣布與新研發的Poffices.AI進行合作，吸引業界領袖、媒體代表及科學園社群成員參與。LocoBike創辦人及主席程俊豪指，透過與該公司合作，LocoBike用戶將能夠輕鬆將人工智能(AI)技術融入日常生活，提升生產力，同時讓更多學生用戶能嘗試接觸AI工具，為未來發展建立根基。

Poffices.AI創辦人林曉鋒表示，其公司的使命是開發高效的人工智能(AI)工具，幫助創業公司和可持續發展項目，又對科學園及LocoBike的信任表示感謝。他強調，AI技術不僅能提高辦公效率，還能在多個領域發揮作用，助力智慧城市發展。

發布會特別設置了Poffices.AI互動演示環節，展示出該程式如何快速規劃社群活動，包括安排活動流程、場地等資料；又模擬LocoBike用戶如何快速利用程式進行學習與工作，例如透過AI快速準備模擬試題及答案，以便自修學習，以及運用AI自動撰寫會議紀錄及計劃書等。

程俊豪同時宣布，用戶於活動期間，經LocoBike應用程式使用優惠碼「LocoBike2025」登記成為Poffices.AI會員，即可獲得24,000額外點數，以鼓勵更多用戶體驗AI服務。他表示，未來將繼續深化合作，探索更多運用AI的智慧出行應用，包括智能路線規劃、個人化AI助理等。