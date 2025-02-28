女網紅用假號碼布跑半馬　組委罰終身禁賽

內地馬拉松賽事再爆造假醜聞。周日（23日）在四川省眉山市舉行的仁壽半馬比賽中，有女網紅被揭用假號碼布參賽。仁壽半馬組委會周三（26日）證實事件，對違規跑手作出終身禁賽的處罰決定。事件曝光後，她向組委會表達歉意，並願意接受處罰。

網民周一（24日）曝光疑用假號碼布參賽女子的照片，稱其社交帳號「星星」有1.3萬粉絲，發布的影片都是關於跑步。爆料者發現星星在賽事中使用的號碼布，有別於組委實際印發的號碼布。經比對，星星用的是官方推送的電子版格式。大會攝影師拍下的比賽照片顯示，有兩名跑手掛在身上的號碼布編號同樣為「C4567」。

仁壽半馬組委會周三發布處罰決定，指在周日舉行的比賽中，跑手廖某違規使用其他選手號碼布參賽，違反賽事處罰辦法規定。為保證賽事公平公正，樹立良好的賽風賽紀，組委會決定給予廖某終身禁止參加其舉辦的賽事，並報請中國田徑協會追加處罰。處罰決定書還通報，另一名跑手何某因違規轉讓號碼布，受到相同處罰。賽事營運方四川博捷體育文化傳播有限公司副總經理劉應確認，廖某就是被網民舉報涉嫌用假號碼布參賽的女網紅，她曾報名參賽但沒中籤，後來看到網上有人發布電子號碼，便拿去打印。