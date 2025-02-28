中大醫院申延後還款　議員指庫務非提款機　憂3年又3年

中大醫院要求延遲償還40.3億港元的政府貸款。立法會財務委員會今日(28日)以63票贊成、9票棄權，無人反對下通過把首次還款日期再順延3年。但不少議員指中大醫院財政狀況長期欠佳，難以填補資金，更遑論如期還款，更有議員指政府財赤，庫房不是提款機，錢是要還的，看了「數簿」之後更沒信心，擔心3年之後又3年。

中大醫院一再要求延遲首次還款期，涉款逾4.4億港元。最初要求順延5年，但立法會衞生事務委員會只准順延2年，即在今年3月19日還款，早前又再尋求財委會批准順延3年，即延至2028年3月19日。中大醫院需要提供公共醫療服務，抵銷在延長還款期中預計原來可以應付的利息；政府也需要每年向衞生事務委員會匯報中大醫院的營運狀況。

當局在財委會中指數據顯示中大醫院在實質的營運狀況、提供服務方面有所改善，然而財務問題主要是出於營運管理和成本控制，令到醫院在服務收入提升的同時仍然未能轉虧為盈，若順延還款方案獲批，期望中大醫院在這3年期間，致力開拓業務、控制成本、強化管理、提升效益以及出盡醫院和中大校方的協同合作盡力改善中大醫院的財務狀況和業務策略。

議員何敬康指文件提出的現金流預測過於簡單，收入估算雖然按年遞升，但認為要給多點「明細」如那業務那個範疇的收入方有增長，而增長是根據甚麼實質數字去推算。至於營運成本亦都是逐年遞增，節流措施同收入增長也不成健康的比例。他指假設每一年還錢約6億港元左右，而文件估算2028年6月的現金結餘是1.83億港元，數目連息都未夠還，質疑那一年怎樣變4億多來還錢。況且還款後還有一個呈負數的現金結餘。他認為至少要去到2033年才勉強有能力還錢，開源方面要想多些方法，可否考慮拓展輔助生育的業務，事關很多市民都有這樣的需求。

當局亦指目前預測2028年的現金流仍然會有一個4億多港元的缺口，會與大學方面共同努力尋求解決辦法。

議員林素蔚對中大醫院延期還款有保留。她指接觸過在中大診症的醫生，了解到院方出現管理人力資源的問題，譬如手術室未能聘用足夠的醫護人員，即使有手術室亦沒有人預約；有市民想自費做手術，但專科醫生就說沒有檔期。她指醫院聘請很多資深護士和兼職護士，但就負責前線護理工作，形成資源錯配，又指中大醫院的財政狀況由2028年到2033年的現金結餘都是見紅，在財政不穩健的情況之下怎樣尋求機構去幫助融資？她指政府財赤，庫房不是提款機，錢是要還的，看了「數簿」之後更沒信心，擔心3年之後又3年。

當局回應指中大醫院必需控制成本和提高營運效益，才可轉虧為盈，由於院方還的利息是用服務來計算，基本上政府沒有損失的。中大醫院行政總裁馮康則指中大醫院手術室目前沒有空缺，6個手術室都投入運作，每天做的手術量都很多還有一些大手術，醫生預約手術室並沒有甚麼大問題，早期的確護士不足，導致手術室未能完全投入運作，整間醫院只有小量兼職護士，且按衞生署要求的比例去提供護士和護理的數目。

中文大學校董會副主席副主席陳德霖承認即使延長3年，去到2028年的現金流也有缺口，曾探討有無可能利用市場資金，提供財務方案以解決問題，並接觸過「耐性資金」（Patient Capital）。他指這些資金是偏向一些中長線，如7年、10年、15年的投資。他說這些中長線投資不一定要追求很高的回報，反而是視乎信貸風險、穩健程度，以決定一個合理的市場價格，希望日後根據中大醫院的營運情況，再進一步同相關有場人士探討。

保險界議員陳健波認為中大醫院的營運模式可解決香港醫療保險保費增幅遠高於物價通脹的困局，他同意將這筆貸款的首次還款日期再順延3年。

另一議員嚴剛指中大醫院不可單靠政府的資金，應該積極研究一下怎樣通過市場融資，而中大現時有高達355億港元的儲備，若中大可做擔保的話，中大醫院是可以實現市場融資的，認為中大醫院可借鑑許多香港公司北上融資的做法，因為利息成本會較低。