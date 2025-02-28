二二八事件78周年　賴清德斥蔣介石犯滔天罪行

台灣朝野陣營各自醞釀大罷免潮之際，賴清德周五（28日）首次以領導人身份出席二二八事件78周年紀念儀式。他表示，事件起因絕對不是族群衝突，而是獨裁者蔣介石犯下的滔天罪行。馬英九基金會執行長蕭旭岑批評賴清德點名蔣介石的言論，其實是針對蔣家後人的台北市長蔣萬安，呼籲賴清德適可而止及以身作則，不要促進仇恨和政治鬥爭。

儀式在台北二二八紀念館內舉行，賴清德在館長薛元化的引導下，參觀館內收藏的史料和圖片。賴清德其後全程以台語致詞，首先向遇難者家屬再次致歉。他其後話鋒一轉，直指二二八事件發生原因絕對不是族群衝突，追思紀念不是製造族群衝突，但把整個事件推給族群衝突是毫無反省、毫無歉意、完全不負責任、非常不應該的行為。

賴清德稱，當時台灣社會已經享受現代化文明，夜不閉戶，當時主要交通工具單車不用上鎖，雞鴨養在門口不需擔心被偷。但是來自大陸的軍隊，經過北伐、抗日、剿匪、連年戰爭，生活水準和台灣社會無法比較，他們偷、搶、破壞，生活文明的落差引起天怒人怨。加上時任台灣省行政長官兼警備總司令陳儀部隊軍紀敗壞，蔣介石在大陸戰局節節敗退下，為了確保來台灣統治犯下滔天罪行。不計其數無辜的人被捉、被關、被打、被殺，造成家破人亡，很多家屬也因此避走海外，台灣社會損失一個世代的精英，衝擊無法估計。

蕭旭岑認為，史學界對蔣介石在事件中的角色仍未有定論，不能把個人政治動機和仇恨，放在歷史傷痛上。談話證明賴清德不是以社會和諧、弭平族群紛爭為重點，且還在想大罷免。蔣萬安回應指，身為負責任的歷史人物，面對歷史和人民應該謹慎、謙卑和包容，並記取歷史教訓。

二二八事件是指1947年2月17日至5月16日間，台灣各地爆發的激烈官民衝突。民眾要求政治改革，最終國民政府派兵武力鎮壓。在長達38年的戒嚴期間，二二八事件禁止公開討論及研究，1990年代以後才展開研究調查，向死難者家屬賠償、建立紀念碑及恢復名譽等。