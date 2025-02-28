將軍澳女子偷菜刀狂劈私家車　遭司機制服涉3罪被捕

今日(28日)社交網瘋傳一條女子以菜刀斬車窗影片，片中見到一名戴口罩女子，在將軍澳善明邨善智樓對開，手持菜刀狂劈一輛停於路邊的私家車多刀。司機立刻打開車門將女子推開，但該女子未有離開，更高舉菜刀與司機對峙，影片到此結束。

其後，涉事私家車司機在網上發布他制服該女子的影片，他嘗試奪過菜刀不果，女子亦不斷掙扎。最後在途人協助下成功奪走女子手上的菜刀。該司機澄清不認識該女子，「唔喺大家所講嘅感情糾紛」，並指「當時我熄咗車，開咗窗，佢無啦啦伸把刀入嚟架車到，一邊想斬我，一邊想開我車門，咁我一邊避，一邊即刻著車閂窗」。

該司機繼續解釋，「我用道門撞開個女人，落車同佢對峙，見佢個人好似冇咩太大威脅，就決定即刻制服佢，費事佢又去斬下一個。因為周圍有好多學生同老人家，之後好快就制服咗佢，就等警員嚟拘捕佢」。他又多謝幫手奪刀的熱心市民，「我想喺呢度多謝嗰位黑色衫好熱心嘅哥哥仔，佢過嚟幫手拎開嗰個女人把刀，等我控制佢嗰陣冇咁危險，之後警員就嚟到，件事就咁完咗」。

執法部門表示，案發本周三(26日)下午4時許，經調查相信該名姓林(39歲)女子，在都會駅一酒家偷走菜刀犯案，她涉嫌「盜竊」、「持有攻擊性武器」及「刑事毀壞」被捕，案件無人受傷。據了解，林女任職清潔工，有情緒病多年，與司機不認識。