春季呼吸道傳染病高發　內地提示做好校園防控

踏入春季，氣溫變化大，是部分呼吸道傳染病高發期。中國疾控中心近日提醒，學校是兒童青少年聚集場所，指導家校共同做好腺病毒感染、支原體肺炎等春季呼吸道疾病校園防控工作。

腺病毒家族包含7個亞屬和超過116個型別，其中3型和7型是中國兒童急性呼吸道感染的主要致病原，常在託兒機構、學校引發聚集性疫情。該病毒全年可傳播，北方地區冬春高發，南方地區春夏風險上升。感染者常出現發燒、咳嗽等症狀，嚴重時可發展為肺炎。中國疾控中心副研究員彭質斌表示，防範腺病毒，早發現、早處置是關鍵。學校和託兒機構需嚴格落實健康監測；詳細記錄因病缺勤學生情況並上報；學生出現症狀後，應立即戴口罩並送醫或居家觀察；確診後需隔離至症狀消失，避免交叉感染。

除腺病毒外，支原體肺炎也是春季校園防控的重點。首都兒科研究所附屬兒童醫院呼吸內科副主任醫生于磊指出，肺炎支原體感染多見於5歲以上兒童，以高燒、劇烈乾咳為主要症狀，部分患兒伴隨胸痛、呼吸困難，咳嗽可能持續數周甚至數月。若患兒出現持續高燒、精神委靡、呼吸急促等症狀，家長需立即送醫。于磊強調，支原體肺炎的最佳治療窗口期為發燒後5天內，需根據病情選擇抗生素，重症患兒應盡早住院綜合治療。